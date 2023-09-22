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Ексклюзив

Удари по Криму - натяк Кремлю на готовність України знищувати енергетичні обʼєкти РФ взимку, - військовий оглядач Шарп

22 вересня, 2023 п'ятниця
21:41
Війна з Росією Вибухи, Севастополь

Військовий оглядач Давид Шарп вважає, що удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі мав на меті символічний характер

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

“Найважливішим аспектом в ударах по російських військових обʼєктах в Криму є певний символізм. Такі удари, як сьогодні, дуже впливають на російське суспільство, особливо на тих, хто підтримує цю війну. Удар по штабу Чорноморського флоту РФ був більше демонстративний й мав, можливо, менший військовий сенс, ніж удар по запасному штабу флоту", - пояснив Шарп.

Оглядач вважає, що сьогоднішній удар по штабу Чорноморського флоту РФ також мав ефект залякування

"Удари України по Криму є проблемою для російської влади. Адже ці удари показують, що ефективно захистити півострів вони не можуть. Саме тому йдеться більше про символічну та медійну складову цих ударів. Відчуття росіян, що щось не так на фронті, тільки посилюються, після таких ударів. Я вважаю, що ці удари також мають ефект залякування. Напередодні зими багато говорять про те, що РФ готується відновити свою кампанію з знищення енергетичної інфраструктури України. І сьогодні Кремль отримав символічний натяк. Натяк про те, що Україна теж буде атакувати їхні енергетичні обʼєкти. Можливо не на території РФ, але в Криму так точно", - додав він.

  • 14 вересня у Євпаторії СБУ спільно з ВМС провели спецоперацію та вдарили по російському комплексу ППО "Тріумф". 

  • Увечері неділі, 17 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі та на мисі Фіолент пролунали вибухи. Загарбницька влада повідомляла про роботу російської ППО

  • 20 вересня ЗСУ завдали вдалого удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя.

  • У п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи: у Збройних силах України підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

  • Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов назвав два варіанти майбутнього для Чорноморського флоту РФ: ліквідація буде або добровільною, або примусовою.

Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
Чорноморський флот Росії
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