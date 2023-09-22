Удари по Криму - натяк Кремлю на готовність України знищувати енергетичні обʼєкти РФ взимку, - військовий оглядач Шарп
Військовий оглядач Давид Шарп вважає, що удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі мав на меті символічний характер
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
“Найважливішим аспектом в ударах по російських військових обʼєктах в Криму є певний символізм. Такі удари, як сьогодні, дуже впливають на російське суспільство, особливо на тих, хто підтримує цю війну. Удар по штабу Чорноморського флоту РФ був більше демонстративний й мав, можливо, менший військовий сенс, ніж удар по запасному штабу флоту", - пояснив Шарп.
Оглядач вважає, що сьогоднішній удар по штабу Чорноморського флоту РФ також мав ефект залякування
"Удари України по Криму є проблемою для російської влади. Адже ці удари показують, що ефективно захистити півострів вони не можуть. Саме тому йдеться більше про символічну та медійну складову цих ударів. Відчуття росіян, що щось не так на фронті, тільки посилюються, після таких ударів. Я вважаю, що ці удари також мають ефект залякування. Напередодні зими багато говорять про те, що РФ готується відновити свою кампанію з знищення енергетичної інфраструктури України. І сьогодні Кремль отримав символічний натяк. Натяк про те, що Україна теж буде атакувати їхні енергетичні обʼєкти. Можливо не на території РФ, але в Криму так точно", - додав він.
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