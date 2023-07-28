Росіяни планують диверсії проти власного населення в Брянській області, - Центр нацспротиву
У Брянській області Росії, що на кордоні з Україною, у районах від населеного пункту Нові Юрковичі до Біла Березка російська влада планує диверсії проти власного населення
Про це інформує Центр національного спротиву.
Зазначають, що зараз триває інформаційна підготовка до операції. Так місцеві кажуть, що впродовж останніх двох днів російська влада попереджає їх про нібито можливо проникнення диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ з метою диверсій проти цивільних.
Також для імітації протидії в район прибуває підсилення для контрдиверсійних заходів.
"Зауважимо, що ЗСУ не воюють проти цивільного населення й не планують жодних терактів на території РФ", - ідеться в повідомленні.
- 28 липня московська влада заявила, що у ніч на 28 липня столицю РФ атакував БПЛА. А російське міноборони звинувачує у цьому Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.83
-
EUR
Купівля 41.02Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе