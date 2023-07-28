Росіяни планують диверсії проти власного населення в Брянській області, - Центр нацспротиву

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначають, що зараз триває інформаційна підготовка до операції. Так місцеві кажуть, що впродовж останніх двох днів російська влада попереджає їх про нібито можливо проникнення диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ з метою диверсій проти цивільних.

Також для імітації протидії в район прибуває підсилення для контрдиверсійних заходів.

"Зауважимо, що ЗСУ не воюють проти цивільного населення й не планують жодних терактів на території РФ", - ідеться в повідомленні.