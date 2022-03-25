Росіяни пошкодили 566 закладів освіти в Україні, 73 з яких зруйнували повністю, - ювенальні прокурори

Про це з посиланням на ювенальних прокурорів повідомив Офіс генпрокурора.



Щоденні бомбардування й обстріли пошкодили 566 закладів освіти в Україні, 73 з яких зруйнували повністю. Пошкоджень і руйнувань зазнали понад 230 шкіл і 155 дитячих садочків.



Найгіршою ситуація є в Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях і Києві.



Крім того, від окупантів постраждали понад 40 закладів для дітей, серед яких - лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.



Дані є не остаточними, оскільки немає можливості оглянути місця обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

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