Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров у етері Еспресо.

"У Росії був час підготуватися. Сьогодні на Запорізькому напрямку в бік Мелітополя щонайменше три лінії оборони. Відстань між ними по 20 км і вони різної міці. Деякі з бетонних конструкцій, деякі - з дерев'яних. Також ворог продовжує готувати нові лінії оборони. Як на кордоні з Донецькою областю, так на кордоні і з Херсонською областю, а також ще одну поблизу Мелітополя - між селами Мирне та Терпіння. За даними ГУР, всього довжина понад 100 км. Біля лінії фронту росіяни мінують поля, щоб ускладнити для наших військових просування", - розповів він.