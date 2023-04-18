Росіяни продовжують будувати нові лінії оборони у Запорізькій області, - мер Мелітополя Федоров
На Запорізькому напрямку в бік Мелітополя росіяни збудували щонайменше три лінії оборони - відстань між ними по 20 кілометрів
Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров у етері Еспресо.
"У Росії був час підготуватися. Сьогодні на Запорізькому напрямку в бік Мелітополя щонайменше три лінії оборони. Відстань між ними по 20 км і вони різної міці. Деякі з бетонних конструкцій, деякі - з дерев'яних. Також ворог продовжує готувати нові лінії оборони. Як на кордоні з Донецькою областю, так на кордоні і з Херсонською областю, а також ще одну поблизу Мелітополя - між селами Мирне та Терпіння. За даними ГУР, всього довжина понад 100 км. Біля лінії фронту росіяни мінують поля, щоб ускладнити для наших військових просування", - розповів він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.18
-
EUR
Купівля 40.62Продаж 41.61
- Актуальне
- Важливе