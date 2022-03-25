Росіяни продовжують злочинну діяльність на тимчасово окупованих територіях та примусово вивозять місцевих жителів у РФ
Російські окупанти продовжують злочинну діяльність на тимчасово окупованих територіях України та примусово вивозять місцевих жителів у РФ
Про це Генштаб ЗСУ повідомляє у своєму Facebook.
За попередніми даними, протягом доби ворог продовжує здійснювати перегрупування військ з метою нарощування ударних угруповань для відновлення наступу на українські території.
На окремих напрямках окупанти також намагаються йти в штурм, проте успіху не мають.
Також Генштаб повідомляє, що угруповання ЗСУ, які беруть участь в здійсненні заходів оборони міста Києва продовжують відбиття наступу противника та утримують визначені рубежі.
"Продовжується фіксація фактів злочинної діяльності російського військово-політичного керівництва. На тимчасово зайнятих територіях України окупанти продовжують терор місцевого населення, здійснюють примусове вивезення людей на територію РФ", - інформує Генштаб.
Також за його інформацією, з метою залякування населення російські загарбники хаотично обстрілюють міста та села, грабують місцевих жителів та вилучають у них автомобілі.
Крім того, у місцевій лікарні тимчасово окупованого Луганська окупантами розкладено військовий госпіталь, що повністю зайнятий пораненими військовослужбовцями РФ. Частина лікарні також відведена для зберігання трупів через перенавантаження місцевих моргів.
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