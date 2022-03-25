Росіяни пропустили гуманітарний конвой до Мелітополя, - мер
Окупанти пропустили гумконвой до Мелітополя Запорізької області, з міста зможуть евакуюватися близько 350 людей
Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Гуманітарний конвой вчора окупанти не впустили у місто, оскільки автівки приїхали до північного в’їзду у місто після 19:00. Заїхати у місто змогли лише зранку. Наразі відбувається розгрузка вантажу у склад пожежної частини по вул. Героїв Сталінграду", повідомив він.
За словами мера, 25 березня з Мелітополя на автобусах зможуть евакуюватися близько 350 людей. Іван Федоров висловив упевненість у продовженні таких гуманітарних конвоїв із можливістю вивезти містян на зворотньому шляху до Запоріжжя.
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