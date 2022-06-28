Росіяни просунулися вперед, намагаючись оточити Лисичанськ, – ISW

Про це повідомляє Інститут дослідження війни (ISW).

Російські війська провели успішне просування на захід від Вовчоярівки в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут – лише 5 км на південь від Лисичанська. Однак окупанти так і не досягнули траси через опір ЗСУ. У Верхньокам’янці російські війська також закріплюють позиції на південній частині Лисичанського НПЗ, ведучи артилерійський вогонь по українських позиціях навколо Лисичанського желатинового заводу. Українські захисники відбили атаки Росії на південь від желатинового заводу, північніше Підлісного.

Українські війська продовжували чинити опір просуванню загарбників в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут на схід від Бахмута. Російські війська продовжували обстрілювати українські позиції в Білогорівці, намагаючись витіснити українські сили з населених пунктів уздовж траси.

Нагадаємо, на південному напрямку ЗСУ завдали 5 авіаударів, знищили польовий склад боєприпасів.

Також тривають бої в Клиновому, де російські війська намагаються закріпитися на трасі Е40 до Слов’янська. Українські сили відбили російські атаки на Клинове, але підтвердили, що рашисти продовжували просуватися в населених пунктах на захід від Е40.