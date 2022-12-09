На Радбезі ООН сумно відомий клоун Васілій Небензя в ролі постпреда РФії:

"Мы подтверждаем нашу готовность к переговорам, целью которых стало бы устранение причин, вынудивших нас начать специальную военную операцию в Украине".

Обговорювати гарантії безпеки для того хто вже вчинив цілу низку злочинів і не зупиняється — це таке ж божевілля, як і вислови Небензі

Вони що, просять для себе примусове психіатричне лікування? Для усунення причин...

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А якщо серйозно, то схопилися за соломинку Макрона & Co - слова про гарантії безпеки для РФії.

Обговорювати гарантії безпеки для того хто вже вчинив цілу низку злочинів і не зупиняється — це таке ж божевілля, як і вислови Небензі.

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Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України

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