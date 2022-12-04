Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Гарантії для звіра
OPINION

Гарантії для звіра

4 грудня, 2022 неділя
20:04
Погляд Ігор Гулик

Навіщо Макрон знову заговорив про перемовини з Путіним

Рівно 30 років тому я стояв на скромному сільському цвинтарі підльвівського Раковця. Ховали молодого хлопчика, Любомира Фітя, якого замордували у совєтській армії. Тоді якраз Україна, проголосивши Незалежність, повертала своїх синів у найвіддаленіших куточків почилої імперії. Любомир повернувся… з вирізаним на спині тризубом.

Відтоді для мене Введення Пресвятої Богородиці у храм для мене — не тільки велике церковне свято, але й повернення до запитання, яке було у заголовку мого репортажу на першій шпальті газети "За вільну Україну": "За що загинув Любомир Фітьо?".

Це тим, хто розповідає про те, що війна почалася 2014-го року. Рівно ж як і тим, хто нині знову починає заводити стару пісеньку про… гарантії для Росії.

Що думає президент Франції Еммануель Макрон, коли каже, що до Путіна треба прислухатися і почати з ним переговори, вивчивши попередньо його вимоги до Заходу? Що звір змінив свої унади? Що канібал раптом став вегетаріанцем?

Читайте також: Для Росії може бути лише план маршала Жукова

"Одним з важливих питань, які ми повинні вирішити — як завжди говорив президент Путін — є страх, що НАТО наближається до його дверей, і розгортання озброєнь, які можуть загрожувати Росії", - заявив мсьє Макрон.

Що думає президент Франції Емманюель Макрон, коли каже, що до Путіна треба прислухатися і почати з ним переговори, вивчивши попередньо його вимоги до Заходу? Що звір змінив свої унади? Що канібал раптом став вегетаріанцем?

Гадаю, Макрон чудово усвідомлює, що говорить нісенітницю. Як і те, що "гарантії" Путіну, особливо, у редакції, озвученій Кремлем, ніхто й ніколи не зможе дати. Тим паче, що того ж таки дня Франція посилає винищувачі Rafale до кордонів Росії у рамках місії повітряної поліції НАТО для країн Балтії.

А Путін вимагає повернення Альянсу до кордонів 1997 року. Це що ж, тепер, на захцянку терориста слід викинути з НАТО Естонію, Латвію та Литву? 14 країн-членів, які набули цього статусу після 97-го? Бо, бачте, угоди, укладені наприкінці холодної війни за лідера СРСР Михайла Горбачова та президента РФ Бориса Єльцина, більше не відповідають інтересам сучасної Росії. 

Теж саме з позаблоковим статусом для України. Невже французький президент думає, що десятки тисяч загиблих, зламані долі мільйонів — це плата за збереження аморфності, а по суті, — подальшого перебування України у "сфері впливу Кремля"?

Чи Київ та колективний Захід мають змиритися з окупацією та анексією українських територій? Звісно, на таке не зважиться ніхто, бо, зрозуміло, що Путін, отримавши потрібну йому паузу, піде далі. І не зупиниться на Україні, хай навіть Польща та Балтія будуть під парасолькою НАТО. Його це не злякає, оскільки він вже "спробує на зуб" пацифістську та "боязку" Європу.

І все ж, попри усвідомлення нікчемності своїх пропозицій, Макрон озвучує їх. Навіщо він це робить? Навіщо розповідає про те, що "дипломатія — це спілкування з людьми, з якими ви не згодні. І спробувати скоротити ці прогалини та зробити корисну роботу". "Дивна логіка підкилимної дипломатії", - написав про це Олексій Данілов

Читайте також: Не чекайте від росіян каяття

Найкориснішою роботою у випадку з Росією було б припинити будь-який діалог. Як з банальним терористом, з яким не ведуть перемовин, а якого знищують.

І єдиною гарантією, яку можна дати Путіну та його посіпакам, має бути гарантія справедливого та невідворотного трибуналу за спробу знищити світовий порядок, за масові воєнні злочини проти України, за терор у країнах Заходу, за… Я не знаю, чи знайдеться у законодавстві стаття, під яку б не підпадав путінський режим. Утім, як зауважує український секретар РНБО, "єдина гарантія – це гуманізм європейської судової системи, після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари"

Найкориснішою роботою у випадку з Росією було б припинити будь-який діалог. Як з банальним терористом, з яким не ведуть перемовин, а якого знищують

Читайте також: Міжнародний суд в Гаазі досить серйозно досліджує воєнні злочини росіян в Україні, - нардеп Осадчук

Коли це станеться, коли Росія, схоже до постнацистської Німеччини, буде розділеною на окупаційні зони під контролем країн-переможниць, коли у неї заберуть зброю, не кажучи вже про ядерну, коли на теренах імперії постануть десятки нових національних держав, а те, що залишиться від Московії, платитиме репарації та відшкодування не тільки Україні, а й усім поневоленим нею народам, — я зможу відповісти на запитання: "За що загинув Любомир Фітьо?". Якщо не я, то бодай прийдешні покоління українців.  

Про автораІгор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Слідкуйте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Світ
Франція
Володимир Путін
війна з Росією
Еммануель Макрон
НАТО
Читайте також:
авіація
3 грудня, 2022 субота
Росіяни завдали ракетних ударів по Краматорську
російські військові
3 грудня, 2022 субота
Поблизу Авдіївки та Бахмута росіяни йдуть у наступ під прикриттям авіації, - Генштаб ЗСУ
Путін
3 грудня, 2022 субота
WSJ назвав ім'я особи з оточення Путіна, яка переконала його напасти на Україну
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.66
    Купівля 39.66
    Продаж 40.35
  • EUR
    Купівля 40.59
    Продаж 41.67
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
4 грудня
20:08
Британську корону модифікують для коронації Чарльза ІІІ
20:03
ООН
Проєкт резолюції щодо створення трибуналу над Росією можуть розглянути в ООН, – The Guardian
19:58
Відзавтра Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина й Одещина повертаються до стабілізаційних відключень
19:16
Ілюстративне фото
ЗСУ на Донеччині знищили командира кубанських козаків, – офіцер Анатолій Штефан
19:09
Інтерв’ю
Євген Пригожин
Заяви Пригожина – це піар, на якому він хоче вийти на міжнародну арену, – військовий експерт Мусаєв
19:01
Ексклюзив
УПЦ МП
В санкційних списках РНБО немає людей, які керують процесами в УПЦ (МП), - священик ПЦУ Коваленко
19:00
окупанти орки
В лікарню на Луганщині було доправлено 300 окупантів, заклади переповнені, - Генштаб
18:57
Олів'є Жиру (ліворуч)
Франція перемогла Польщу та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2022
18:53
вода
У Херсоні 70 відсотків містян отримають воду
18:45
ЗСУ, ракета, РСЗВ
За добу окупанти завдали 2 ракетні удари та 10 обстрілів з РСЗВ
18:40
Ексклюзив
іранський дрон Shahed 129
Іран прагне відмовитися від РФ і перестати постачати дрони для війни проти України, - головред "України по-арабськи" Фарджаллах
18:32
пенсіонери
На Херсонщині окупанти змушують літніх людей отримувати паспорти РФ, аби забрати пенсію
18:13
Ексклюзив
Павло Клімкін
Захід поки що готовий перезавантажувати цю Росію, - Клімкін
18:04
У російському Нижньовартовську через вибух газового балона обвалилися два поверхи п'ятиповерхівки, є загиблі
18:02
OPINION
Володимир Горбач
У телеефірі російськомовні гості вже не просять повторити запитання російською
17:42
У Британії завершились цьогорічні навчання для ЗСУ
17:22
Інтерв’ю
Лукашенко Путін
Захід визнав, що будь-які переговори з Путіном – беззмістовні, - Піонтковський
17:21
Андрій Петрович Сторожук (Никита) з УПЦ МП
Онуфрій висвятив у єпископа Івано-Франківського фігуранта скандального обшуку в Чернівцях
17:18
Олександр Усик
Усик позбувся головної перепони на шляху до бою з Ф'юрі
17:08
Ексклюзив
Латвія
Росіян, які приїздять до Латвії, не вдасться змінити за одне покоління, - міністр юстиції
16:43
Укроборонпром
Випробування українського ударного безпілотника з дальністю польоту 1 тис. км завершать до кінця року
16:30
Іранські дрони, БПЛА
Використовувати дрони з Ірану росіянам заважають морози
16:26
У непрацюючих школах Литви готують 5 тисяч місць для біженців з України
16:12
Херсон
Росіяни обстріляли Херсон: пошкоджено багатоквартирний будинок
16:08
OPINION
Mason Lemberg
Зеленський і Україна після вторгнення — це аналог кінця Майдану і ролі Парасюка
15:51
Естонія
Естонія надає грошову допомогу постраждалим від війни українцям 
15:48
Антон Дудченко
Біатлон: Українець здійснив прорив на 41 позицію в гонці на Кубку світу
15:43
Обстріл Нікопольщини
Внаслідок обстрілу Нікопольського району загинула людина
15:39
Тюлень
У Дагестані масово гинуть тюлені. Уряд регіону заявляє, що це природна смерть
15:34
Окупанти продовжують терор населення на Сумщині, зафіксовано 12 прильотів
15:28
Бахмут
На Донеччині окупанти зруйнували 29 цивільних об'єктів: житловий фонд, фабрику, машинобудівний завод та СТО
15:26
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Усик розповів, що він сказав Ф'юрі під час першої дуелі поглядів
15:24
ЗСУ
У ЗСУ назвали щоденні втрати ворога на Бахмутському напрямку
15:17
Пожежа на КПП у Бєлгородщині
У Росії заявили, що ЗСУ обстріляли прикордонні області РФ
15:08
Велика Британія надала ЗСУ зимове спорядження
14:59
Порошенко разом з волонтерами відкрив "Пункт солідарності" у Херсоні - там є генератор і тепло
14:57
ЄС
Прокуратура ЄС готова розслідувати випадки ухиляння від санкцій проти Росії, коли це порушення визнають злочином
14:47
Ексклюзив
Кирило Тимошенко
"Є питання до честі та етики": нардеп-"слуга" Дунда прокоментував відкриття справи після розслідування ЗМІ щодо Тимошенка
14:43
Ексклюзив
суд гаага
Міжнародний суд в Гаазі досить серйозно досліджує воєнні злочини росіян в Україні, - нардеп Осадчук
14:42
зима, мороз
Синоптик Наталка Діденко попередила про морози до 12 градусів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV