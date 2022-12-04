Навіщо Макрон знову заговорив про перемовини з Путіним

Рівно 30 років тому я стояв на скромному сільському цвинтарі підльвівського Раковця. Ховали молодого хлопчика, Любомира Фітя, якого замордували у совєтській армії. Тоді якраз Україна, проголосивши Незалежність, повертала своїх синів у найвіддаленіших куточків почилої імперії. Любомир повернувся… з вирізаним на спині тризубом.

Відтоді для мене Введення Пресвятої Богородиці у храм для мене — не тільки велике церковне свято, але й повернення до запитання, яке було у заголовку мого репортажу на першій шпальті газети "За вільну Україну": "За що загинув Любомир Фітьо?".

Це тим, хто розповідає про те, що війна почалася 2014-го року. Рівно ж як і тим, хто нині знову починає заводити стару пісеньку про… гарантії для Росії.

Що думає президент Франції Еммануель Макрон, коли каже, що до Путіна треба прислухатися і почати з ним переговори, вивчивши попередньо його вимоги до Заходу? Що звір змінив свої унади? Що канібал раптом став вегетаріанцем?

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"Одним з важливих питань, які ми повинні вирішити — як завжди говорив президент Путін — є страх, що НАТО наближається до його дверей, і розгортання озброєнь, які можуть загрожувати Росії", - заявив мсьє Макрон.

Що думає президент Франції Емманюель Макрон, коли каже, що до Путіна треба прислухатися і почати з ним переговори, вивчивши попередньо його вимоги до Заходу? Що звір змінив свої унади? Що канібал раптом став вегетаріанцем?

Гадаю, Макрон чудово усвідомлює, що говорить нісенітницю. Як і те, що "гарантії" Путіну, особливо, у редакції, озвученій Кремлем, ніхто й ніколи не зможе дати. Тим паче, що того ж таки дня Франція посилає винищувачі Rafale до кордонів Росії у рамках місії повітряної поліції НАТО для країн Балтії.

А Путін вимагає повернення Альянсу до кордонів 1997 року. Це що ж, тепер, на захцянку терориста слід викинути з НАТО Естонію, Латвію та Литву? 14 країн-членів, які набули цього статусу після 97-го? Бо, бачте, угоди, укладені наприкінці холодної війни за лідера СРСР Михайла Горбачова та президента РФ Бориса Єльцина, більше не відповідають інтересам сучасної Росії.

Теж саме з позаблоковим статусом для України. Невже французький президент думає, що десятки тисяч загиблих, зламані долі мільйонів — це плата за збереження аморфності, а по суті, — подальшого перебування України у "сфері впливу Кремля"?

Чи Київ та колективний Захід мають змиритися з окупацією та анексією українських територій? Звісно, на таке не зважиться ніхто, бо, зрозуміло, що Путін, отримавши потрібну йому паузу, піде далі. І не зупиниться на Україні, хай навіть Польща та Балтія будуть під парасолькою НАТО. Його це не злякає, оскільки він вже "спробує на зуб" пацифістську та "боязку" Європу.

І все ж, попри усвідомлення нікчемності своїх пропозицій, Макрон озвучує їх. Навіщо він це робить? Навіщо розповідає про те, що "дипломатія — це спілкування з людьми, з якими ви не згодні. І спробувати скоротити ці прогалини та зробити корисну роботу". "Дивна логіка підкилимної дипломатії", - написав про це Олексій Данілов

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Найкориснішою роботою у випадку з Росією було б припинити будь-який діалог. Як з банальним терористом, з яким не ведуть перемовин, а якого знищують.

І єдиною гарантією, яку можна дати Путіну та його посіпакам, має бути гарантія справедливого та невідворотного трибуналу за спробу знищити світовий порядок, за масові воєнні злочини проти України, за терор у країнах Заходу, за… Я не знаю, чи знайдеться у законодавстві стаття, під яку б не підпадав путінський режим. Утім, як зауважує український секретар РНБО, "єдина гарантія – це гуманізм європейської судової системи, після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари"

Найкориснішою роботою у випадку з Росією було б припинити будь-який діалог. Як з банальним терористом, з яким не ведуть перемовин, а якого знищують

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Коли це станеться, коли Росія, схоже до постнацистської Німеччини, буде розділеною на окупаційні зони під контролем країн-переможниць, коли у неї заберуть зброю, не кажучи вже про ядерну, коли на теренах імперії постануть десятки нових національних держав, а те, що залишиться від Московії, платитиме репарації та відшкодування не тільки Україні, а й усім поневоленим нею народам, — я зможу відповісти на запитання: "За що загинув Любомир Фітьо?". Якщо не я, то бодай прийдешні покоління українців.

Про автора. Ігор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

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