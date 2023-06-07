Про це повідомляють обласні державні адміністрації.

На Чернігівщині росіяни за добу здійснили 7 обстрілів із мінометів та артилерії. У прикордонному селі Семенівської громади пошкоджено 2 будинки та магазин. Попередньо - без жертв.

Уночі та зранку ворог атакував 4 рази прикордоння Сумщини. Зафіксували 13 вибухів.

У Юнаківській громаді внаслідок влучання БПЛА типу «Шахед» сталася пожежа та руйнування приватного житлового будинку, внаслідок чого 2 цивільні особи загинули, одну людину поранено, доставлено до лікарні.

Також вчора росіяни здійснили 19 обстрілів по Білопільській, Краснопільській, Юнаківській, Миропільській, Середино-Будській, Шалигинській, Зноб-Новгородській, Великописарівській громаді. У Середино-Будській громаді артобстрілом пошкоджено 2 приватні житлові будинки та господарські споруди. Також був мінометний обстріл, внаслідок якого пошкоджено 6 приватних житлових будинків.

У Запорізькій області за добу росіяни обстріляли 105 разів по 16 прифронтових населених пунктах регіону. 4 авіаудари прийшлось по Ольгівському, Полтавці та Омельнику, атаки БПЛА по Щербаках, Степовому та Малих Щербаках, 12 ударів з РСЗВ Чарівному, Малинівці, Кам'янському, Степовому та 86 артилерійських обстрілів по Гуляйполю, Гуляйпільському, Залізничному, Новоандріївці, Червоному, Білогір'ю, Темирівці.

Унаслідок атаки зруйновано 18 будинків, квартир, господарчих споруд та інших цивільних об'єктів. Без людських жертв.

На Дніпропетровщині ворог вранці двічі атакував Нікопольський район. Спочатку - Мирівську громаду з безпілотника. Потім - Нікополь з важкої артилерії. Попередньо - без жертв.

Пошкоджені гімназія, 7 приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач, понад два десятки сонячних панелей.

На Слобожанському напрямку Харківщини росіяни завдали авіаційних ударів у району Огірцевого. Також вони здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів регіону.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове.

Також ворог обстріляв з артилерії село Западне Куп'янського району. Пошкоджено Придніпровське управління магістрального аміакопроводу Державного підприємства Укрхімтрансаміак. Пошкодження незначні, трубопровід з аміаком не постраждав. Витоку аміаку немає.

На Луганщині росіяни не припиняють обстрілювати мирне населення. Окупанти зруйнували два приватні будинки у Невському та місцевий зерноток. У Новолюбівці ворожа артилерія обстріляла територію навколо цвинтаря. Також з авіації обстріляли Діброву.

На Донеччині росіяни здійснили 20 обстрілів. Ударів зазнали 10 населених пунктів регіону. Унаслідок атаки пошкоджено 9 житлових будинків, 2 цехи ПрАТ "АКХЗ", дитсадок, будівля підприємства "Богдан", автобаза. Також відомом про двох загиблих.

На Миколаївщині внаслідок ворожих артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади пошкоджено житлові будинки та елеватор. Попередньо - без постраждалих. Також вчора ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

За добу росіяни обстріляли 70 разів Херсонську область, випустивши 353 снаряди. Також 9 обстрілів зазнало місто Херсон. Унаслідок російської агресії за добу загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

"Щодо перебігу подій у зв‘язку з підривом Каховської ГЕС: протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано, інтенсивність підтоплення зменшується, однак через значні руйнування дамби вода ще прибуватиме. За прогнозами, рівень води ще збільшиться в районі метра протягом наступних 20 годин", - йдеться в повідомлені.

Зазначається, що цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду. Загалом, станом на ранок, затоплено 1862 будинки на правобережній Херсонщині. Станом на 6 ранку евакуйовано 1457 людей, зокрема з мікрорайону Корабел - 1286 осіб.