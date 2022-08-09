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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни провели невдалий штурм і розвідку боєм на Бахмутському напрямку та безуспішно намагалися залучити ДРГ, - Генштаб

9 серпня, 2022 вiвторок
19:25
війна з Росією

На Донецькому напрямку ворог за допомогою авіації намагається вести штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, перегруповує підрозділи

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що війська РФ здійснили обстріли зі ствольної та реактивної артилерії біля Миколаївки Чернігівської області та населених пунктів Катеринівка, Середина-Буда і Мезенівка на Сумщині.

Крім того, з метою уточнення розташування підрозділів Сил оборони окупанти вели повітряну розвідку БпЛА в районі сіл Гай, що на Чернігівщині та Шалигіне Сумської області.

На Харківському напрямку ЗС РФ обстріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Рідне, Соснівка, Прудянка, Слатине, Питомник, Руська Лозова, Петрівка, Чепіль, Печеніги, Слобожанське. Крім того, завдали авіаудару біля Верхнього Салтова.

На Донецькому напрямку ворог за допомогою авіації намагається вести штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. З метою сковування дій наших підрозділів та недопущення перегрупування Росія продовжує систематичні обстріли позицій вздовж лінії зіткнення. Генштаб зазначає, що окупанти перегруповують підрозділи Східного військового округу, що діють на зазначеному напрямку.

На Краматорському напрямку ворог накрив вогнем території неподалік Маяків, Григорівки, Пискунівки, Верхньокам’янського, Платонівки та Серебрянки, а також завдав авіаудару біля Григорівки.

На Бахмутському напрямку росіяни накрили вогнем райони населених пунктів Бахмут, Костянтинівка, Соледар, Зайцеве, Торецьк, Яковлівка, Білогорівка, Покровське, Кодема та Майорськ. Завдали авіаційних ударів поблизу Вершини, Веселої Долини, Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яковлівки та Спірного. Обстріли вели з артилерії та танків.

Як повідомляє Генштаб, російська армія спробувала піти на штурм в районі Спірного, проте потрапив під кинджальний вогонь ЗСУ та хаотично відступила.

Крім того, окупанти робили спроби залучити розвідувальні групи в районах Івано-Дар’ївки, Веселого, Яковлівки та Соледар. Без успіху: після вогневого ураження від українських підрозділів росіяни вимушені були відступати. Втрати ворога уточнюються.

У районах населених пунктів Підгородне та Бахмут противник намагався провести розвідку боєм. Успіху не мав, відійшов.

Також окупанти з метою покращення тактичного положення вели наступ в напрямках Яковлівки, Бахмута та Зайцевого. Проте вимушені були з втратами відступити. Попри це противник має частковий успіх в напрямку села Вершина.

На Авдіївському напрямку росіяни накривали вогнем райони населених пунктів Авдіївка, Піски, Невельське, Нетайлове, Красногорівка та Новобахмутівка. А також завдали авіаударів біля Мар’їнки, Красногорівки, Новоселівки та Авдіївки.

З метою покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої біля Красногорівки, Авдіївки та Пісків, проте без успіху.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках російська армія обстрілювала райони населених пунктів Вугледар, Павлівка, Новомайорське, Велика Новосілка, Степногірськ, Оріхів, Щербаки та Новосілка. Обстріли велися із танків та артилерії різних типів.

Біля Великої Новосілки, Щербаків, Новосілки, Вугледара та Павлівки ворог залучив авіацію.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ЗС РФ зосереджують на утриманні зайнятих позицій, активно використовують авіацію.

Крім того, ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони міста Миколаїв, а також населених пунктів Степова Долина, Лимани, Шевченкове, Мирне, Киселівка, Широке, Зелений Гай, Біла Криниця, Нікополь, Князівка та Добрянка. Ворог завдав авіаударів поблизу Білої Криниці, Андріївки, Осокорівки та Ольгиного. Вів повітряну розвідку БпЛА неподалік Білогірки, Мурахівка, Новоолександрівки, Шевченкового, Миколаївки та Кобзарців.

Генштаб також передає, що в акваторії Чорного моря перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр", в готовності до застосування високоточної зброї.

 

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