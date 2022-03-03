Росіяни розграбували магазини в Енергодарі, ситуація в місті напружена, - пресслужба Запорізької АЕС

Про це заявив керівник департаменту пресслужби Запорізької АЕС Андрій Туз у коментарі Суспільному.



Він сказав, що тепер у місті тихо, але ситуація напружена.

За словами Туза, невідомі з автоматами ходили по житлових будинках в Енергодарі.



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Представник додав, що близько 21:00 окупанти РФ закінчили розчищати блокпост, який люди понасипали з металобрухту і шипів та заїхали на перехрестя доріг, одна з яких веде на Атомну електростанцію.