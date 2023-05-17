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Росіяни розміщують військові об’єкти в дитячих садках на окупованих територіях, - Генштаб

17 травня, 2023 середа
07:27
Війна з Росією ЗСУ

Російські окупаційні війська продовжують використовувати дитячі навчальні заклади на окупованих територіях у власних цілях

Про це повідомили 16 травня в facebook Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що будівля дитячого садка в селі Юр'ївка Запорізької області використовується російськими окупаційними військами для розміщення свого особового складу. Водночас у дитсадку проживають цивільні особи, які були евакуйовані з населених пунктів, розташованих поблизу лінії зіткнення.

Удари ЗСУ по росіянах

За минулу добу авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Українські військові протягом минулої доби знищили 10 ударних та 6 розвідувальних БпЛА.

Ракетні та артилерійські підрозділи завдали ударів по 6 місцях зосередження особового складу, 3 базах радіоелектронної боротьби, 4 складах боєприпасів противника та одному паливно-мастильному пункту окупантів.

Обстріли території України та ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 16 травня, росіяни завдали 31 ракетного удару, зокрема, 2 ракетами із С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області та 2 ракетами “Калібр” - по цивільній інфраструктурі Миколаєва.

Крім того, російські окупанти завдали 57 авіаційних ударів та здійснили 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Для ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет “Кинджал”, 13 крилатих ракет “Калібр” (2 ракети підірвались у повітрі) та 10 ракет наземного базування (С-400, “Іскандер-М”),  25 з них було знищили наші захисники. 

Була зруйнована цивільна інфраструктура. Зокрема, російські обстріли населених пунктів Дворічна, Вовчанськ та Тишенківка Харківської області призвели до жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових будинків, лікарень та іншої цивільної інфраструктури.

Ймовірність подальших ракетних та повітряних ударів по Україні залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Триває переміщення підрозділів російських територіальних військ, які проходили підготовку на полігонах білорусі, у райони ведення бойових дій.


На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Залізний Міст, Грем’яч і Мурав’ї Чернігівської області; Ромашкове, Старі Вирки, Іскрисківщина, Волфине, Кіндратівка, Садки, Запсілля, Миропілля, Велика Рибиця Сумської області, а також Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Плетенівка, Бударки, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.

Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Бударки, Вільшана, Кислівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічанське, Кам'янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка - Луганської.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні  дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів поблизу Білогорівки на Луганщині та Спірного, Сіверська і Червоного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське і Спірне Донецької області.


На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського.

Ворог завдав авіаударів по районах Богданівки, Бахмута, Іванівського та Торецька. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Північне та Торецьк Донецької області.


На Авдіївському напрямку противник продовжує знищувати інфраструктуру населених пунктів. Завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Водяному, здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Карлівка Донецької області.


На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Красногорівки. Водночас ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Мар’їнка та Побєда Донецької області.


На Шахтарському напрямку протягом доби ворог завдав авіаударів по районах Вугледара та Великої Новосілки. Обстріляв з артилерії, зокрема, Новомихайлівку, Парасковіївку, Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку Донецької області.


На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Времівка Донецької області, Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області та Берислав, Кізомис і Мала Токмачка на Херсонщині. Поміж тим, обстріляв населені пункти Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Щербаки, Степове та Кам’янське Запорізької області, а також Токарівка, Молодіжне і Кізомис Херсонської області та місто Херсон. 

  • Нагадаємо, що в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка на Донеччині, а 15 травня росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні.
російська армія
ЗСУ
Волинь
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
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