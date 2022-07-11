Про це повідомило міноборони РФ у телеграм.

Як зазначається там, Росія нібито знищила в районі Часового Яру "пункт тимчасової дислокації 118-ї бригади теороборони ЗСУ".

"Унаслідок дару знищено більше трьохсот націоналістів", – вказало міноборони країни-агресора.

Крім того, Росія заявляє про нібито знищення складу з боєприпасу до реактивних систем залпового вогню HIMARS і самохідних пушок 2С7 "Піон" на Дніпропетровщині в селищі Радушне, яке загарбники обстріляли ракетами великої дальності морського базування "Калібр".

Нагадаємо, у Часовому Ярі на Донеччині під завалами 5-поверхівки загинуло щонайменше 24 людини, під завалами є ще мешканці.

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