Росіяни розповідають, що у Часовому Яру на Донеччині знищили "триста націоналістів"
Росія виправдовує удар по 5-поверхівці у Часовому Яру знищенням "трьохсот націоналістів"
Про це повідомило міноборони РФ у телеграм.
Як зазначається там, Росія нібито знищила в районі Часового Яру "пункт тимчасової дислокації 118-ї бригади теороборони ЗСУ".
"Унаслідок дару знищено більше трьохсот націоналістів", – вказало міноборони країни-агресора.
Крім того, Росія заявляє про нібито знищення складу з боєприпасу до реактивних систем залпового вогню HIMARS і самохідних пушок 2С7 "Піон" на Дніпропетровщині в селищі Радушне, яке загарбники обстріляли ракетами великої дальності морського базування "Калібр".
- Нагадаємо, у Часовому Ярі на Донеччині під завалами 5-поверхівки загинуло щонайменше 24 людини, під завалами є ще мешканці.
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