Росіяни розуміють, що хід війни переламується, - нацгвардієць Марків

Про це в ефірі Еспресо заявив офіцер батальйону оперативного призначення імені генерала Кульчицького Національної Гвардії України Віталій Марків.

"Складна ситуація навколо Бахмута. Ворог намагається здобути хоч якусь перемогу на нашому напрямку. Після падіння Ізюму та інших міст, він мотиваційно зламаний, але ми ще його не добили", - зазначив він.

На думку Марківа, мобілізація додасть труднощів.

"Не варто недооцінювати ворога - зброї у нього багато, техніки теж вистачає. У них впав морально-бойовий дух і вони розуміють, що фактично хід війни переламується. Вони не очікували, що підемо в контрнаступ, що території будуть звільнені та швидко. Це кінцевий результат їхньої авантюри, яка призведе до руйнації РФ та терористичного режиму, який називається Путін і його компанія", - підсумував військовий.