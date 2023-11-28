Росіяни штурмують Авдіївку з усіх боків, а російська пропаганда об'єднала війни на Близькому Сході та в Україні в Інтернеті. Акценти світових ЗМІ 28 листопада

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 28 листопада.

Росіяни штурмують Авдіївку з усіх боків

Російські війська активізують свої зусилля із захоплення Авдіївки, намагаючись наступати з усіх боків, повідомляє The Guardian, посилаючись на офіційних українських осіб.

"Росіяни відкрили ще два сектори, з яких почали штурми — у напрямку Донецька, і в так званій промзоні. Ворог намагається штурмувати місто з усіх напрямків", — цитує видання очільника міської військової адміністрації Віталія Барабаша.

Тим часом CNN публікує історію одного із кривавих боїв, які тривають в Авдіївці: ""Хлопці, залиште мене тут. Я не можу йти", — просить український солдат, який сидить у вузькому окопі під постійними російськими обстрілами, — починає свій матеріал видання. — Його ноги посічені осколками, і крізь бинти тече кров. Він курить цигарку, лежачи на землі, а медик підрозділу низько присідає в окопі, намагаючись залатати його".

Запеклі бої в Авдіївці точаться вже понад місяць, росіяни цілодобово обстрілюють місто, посилають важку техніку та нових і нових солдатів, намагаючись його оточити.

Серед українських військових в окопах Авдіївки під обстрілами перебуває командир роти Олег Сенцов, який згуртовує своїх підлеглих. У жовтні він та його побратими зафільмували 5-годинний бій на шоломи та натільні камери, ілюструючи жорстокість війни та жахіття окопів.

"Ми намагалися зайняти лісову посадку довжиною майже 1 кілометр. Разом з двома іншими штурмовими групами ми атакували три позиції. Наша штурмова група мала утримувати траншею шириною 150 метрів. Ми зайшли, пройшли 50 метрів і не змогли просунутися далі, тому що там був сильний опір великої кількості ворожої піхоти", — розповідає CNN Сенцов.

Фото: gettyimages

Поки підрозділ боровся за утримання позиції в лісосмузі, дві російські бригади почали просуватися через цю територію. Сенцов зі своїми бійцями опинилися в оточенні з усіх боків, вони перебували під постійним обстрілом ворожих безпілотників, артилерії і танків, що пролітали в декількох метрах від їхніх позицій.

На кадрах, знятих українськими військовими з безпілотника, видно, як чотири російські танки обстрілюють лісосмугу, де на відстані більше кілометра окопалися три українські штурмові групи. Тоді підрозділ Сенцова, який перебував усередині групи, єдиний майже не постраждав.

"З усіх операцій, які проводила моя рота, це перший раз, коли ми не змогли виконати завдання", — зізнається український військовий та режисер Олег Сенцов.

Сенцов та двоє його бійців отримали поранення, він пригадує: "Нас витіснили звідти, тому що ми не могли утримувати свої позиції. Тому ми відступили. Наша група відійшла, з пораненнями, але вижила. Але дві інші групи, які атакували одночасно з нами, були майже повністю знищені".

Як зазначає CNN, атака на Авдіївку відбувається в той час, коли лінія фронту залишається відносно статичною, а український контрнаступ продовжує просуватися набагато повільніше, ніж передбачалося спочатку.

Аналітики вважають, що метою Росії є оточення міста і захоплення височини біля промислового об'єкту, що дасть ворогові ефективний вогневий контроль над українськими шляхами постачання.

Видання нагадує, що раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський назвав бої в Авдіївці "наступом" і заявив, що ця битва багато в чому "визначить загальний хід війни".

У ситуації надскладних боїв, на думку Сенцова, для тих, хто воює, важливим є прийняття смерті.

"Якщо людина не допускає думки, що її можуть вбити, їй нічого робити на війні. Треба змиритися з тим, що тебе можуть вбити. Але це завжди страшно", — каже він.

Боротьба в окопах стала невід'ємною частиною війни в Україні. Невеликі штурмові групи борються за кожен метр виритої землі, розповідає медіа. Солдати зазвичай заходять вночі або вранці, захоплюють частину окопу і починають рухатися по ньому, часто поки там ще перебувають ворожі війська.

За словами Сенцова, Україна повинна готуватися до тривалої війни і розробити стратегію на випадок, якщо війна затягнеться на роки.

"Ми не програли, але й не виграли цю війну. Треба перестати думати про те, що буде після перемоги, а думати про те, як зробити так, щоб ця перемога настала якнайшвидше... Завтра перемоги не буде", — переконаний він.

Російська пропаганда об'єднала війни на Близькому Сході та в Україні в Інтернеті

Путін використовує війну між Ізраїлем і Газою для розпалювання напруженості на Заході, переконані у Politico. Пропаганда, яку підтримує Кремль, об'єднала війни на Близькому Сході та в Україні в Інтернеті. Слідом за цим починаються реальні напади у Франції та інших країнах.

"Війна між Ізраїлем і ХАМАСом дала Росії чудову можливість посіяти розбрат серед її західних ворогів. Це шанс, який дезінформаційна машина Владіміра Путіна не могла проґавити", — підкреслює видання.

За даними медіа, від моменту початку бойових дій 7 жовтня пов'язані з Кремлем акаунти у Facebook збільшили обсяги публікацій майже на 400%, а близькосхідна криза тепер домінує в публікаціях російських дипломатів, державних ЗМІ та прихильників Путіна на Заході.

Серед іншого, що тепер поширює пропагандистська російська машина, твердження про те, що терористи ХАМАС начебто використовують зброю НАТО для нападу на Ізраїль і що британські інструктори тренують нападників ХАМАС.

"Реальне насильство, особливо проти євреїв, різко зросло за останні сім тижнів, а антивоєнні протести сотень тисяч людей прокотилися від Лондона до Вашингтона, — пише Politico. — Близькосхідний наступ Росії в соціальних мережах також відвертає увагу громадськості від війни в Україні, яка забуксувала після низки військових помилок, заколоту найманців "Вагнера" і тривалого контрнаступу з боку Києва".

Фото: Getty Images

На думку експертів, відвертання уваги від України грає тільки на користь Росії, адже чим більше західна громадськість зосереджується на Ізраїлі та ХАМАСі, тим менше вона звертає увагу на той факт, що Конгрес збирається припинити фінансування військових дій в Україні.

"Онлайн-атака Кремля віддзеркалює геополітичну гру Путіна після нападів ХАМАСу 7 жовтня, — наголошує видання. — Кремль поспішив використати війну між Ізраїлем і ХАМАС у власних пропагандистських цілях".

За даними медіа, серед найбільш поширених ключових слів тепер багато фраз, пов'язаних з конфліктом, таких як "ХАМАС" і "Близький Схід", тоді як до війни російські державні ЗМІ та дипломатичні акаунти зосереджувалися майже виключно на Україні або на ролі Путіна у світі.

Така цифрова пропаганда може мати реальні наслідки. Дехто на Заході зараз відкрито ставить питання про те, як довго уряди зможуть підтримувати Україну в її дорогій війні з Росією в часи економічної невизначеності.

Наприклад, у Франції Міністерство закордонних справ звинуватило пов'язану з Росією мережу ботів у соціальних мережах у розповсюдженні антисемітських зображень графіті "Зірки Давида" на будівлях по всьому Парижу. Французькі чиновники звинуватили Росію у "створенні напруженості" між прихильниками Ізраїлю і тими, хто підтримує Палестину. Тим часом посольство Росії в Парижі заявило, що Москва не має жодного відношення до таємної цифрової діяльності.

За словами двох високопоставлених європейських чиновників, які говорили на умовах анонімності, метою підпільної кампанії було посилення реальної напруженості - як у Франції, так і в усій Західній Європі — щодо того, на чиєму боці уряди, за словами одного з високопоставлених європейських чиновників, є підтримка.