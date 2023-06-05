Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

"За даними слідства, 5 червня 2023 року російські війська обстріляли м. Торецьк. За попередніми даними, армія РФ нанесла 2 удари по центру міста з використанням ФАБ-250. У результаті обстрілу двоє жінок 71 та 64 років і 45-річний чоловік отримали осколкові поранення. Наразі їх ушпиталено", - йдеться у повідомленні.

"Крім того, під час несення служби троє правоохоронців, які проїжджали повз, зазнали контузій", - додали в прокуратурі.

Також вибухом пошкоджено навчальний заклад, житлові багатоповерхові будинки, цивільну інфраструктуру, адмінбудівлю та приміщення банку.