Росіяни скинули авіабомби на Торецьк: поранено трьох цивільних і трьох поліцейських
Удень 5 червня росіяни скинули дві авіабомби на центр Торецька Донецької області, внаслідок чого дістали поранення троє цивільних і троє поліцейських
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
"За даними слідства, 5 червня 2023 року російські війська обстріляли м. Торецьк. За попередніми даними, армія РФ нанесла 2 удари по центру міста з використанням ФАБ-250. У результаті обстрілу двоє жінок 71 та 64 років і 45-річний чоловік отримали осколкові поранення. Наразі їх ушпиталено", - йдеться у повідомленні.
"Крім того, під час несення служби троє правоохоронців, які проїжджали повз, зазнали контузій", - додали в прокуратурі.
Також вибухом пошкоджено навчальний заклад, житлові багатоповерхові будинки, цивільну інфраструктуру, адмінбудівлю та приміщення банку.
- Росіяни 29 травня скинули авіабомби на АЗС у Торецьку, внаслідок чого загинули 2 людини, вісім дістали поранення.
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