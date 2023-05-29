Ворог скинув авіабомби на АЗС у Торецьку: загинула людина, вісім дістали поранення
Удень 29 травня російська окупаційна армія скинула авіабомби на Торецьк Донецької області. Одна з них влучила в АЗС, загинув чоловік
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
"За даними слідства, 29 травня 2023 року, близько 11:30, війська РФ укотре обстріляли м. Торецьк, застосувавши, ймовірно, ФАБ-250. Одна з авіабомб поцілила по місцевій автозаправній станції, внаслідок чого загинув 28-річний робітник", - ідеться в повідомленні.
"Крім того, за попередніми даними, отримали поранення різного ступеня тяжкості 8 цивільних", - додали в ОГП.
За даними слідства, друга бомба впала на адміністративну будівлю, дістав поранення чоловік.
Також пошкоджено приміщення АЗС, банку, навчального закладу та автомобільний транспорт.
Відкрито провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.
- 20 травня росіяни обстріляли Торецьк і поранили там 5 людей.
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