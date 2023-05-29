Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, 29 травня 2023 року, близько 11:30, війська РФ укотре обстріляли м. Торецьк, застосувавши, ймовірно, ФАБ-250. Одна з авіабомб поцілила по місцевій автозаправній станції, внаслідок чого загинув 28-річний робітник", - ідеться в повідомленні.



"Крім того, за попередніми даними, отримали поранення різного ступеня тяжкості 8 цивільних", - додали в ОГП.



За даними слідства, друга бомба впала на адміністративну будівлю, дістав поранення чоловік.



Також пошкоджено приміщення АЗС, банку, навчального закладу та автомобільний транспорт.

Відкрито провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.