Росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині: 5 людей поранено
Удень 20 травня РФ обстріляла Торецьк Донецької області з реактивних систем залпового вогню "Град". Поранень зазнали 5 людей, серед них є дитина
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти, зокрема лікарня. Серед поранених є 11-річна дитина.
"Всім постраждалим надано медичну допомогу, їхній стан задовільний. Вкотре наголошую: не ризикуйте своїм життям і здоров'ям! Евакуюйтеся! На прифронтових територіях цивільним перебувати вкрай небезпечно", — додав Кириленко.
- У ніч з 18 на 19 травня російські терористи атакували територію України: вибухи гриміли на Київщині та Львівщині, працювала ППО по "шахедах". У Кривому Розі ворог вдарив по підприємству, сталося займання, горіла і адмінбудівля. Є поранені.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе