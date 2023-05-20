Росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині: 5 людей поранено

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти, зокрема лікарня. Серед поранених є 11-річна дитина.

"Всім постраждалим надано медичну допомогу, їхній стан задовільний. Вкотре наголошую: не ризикуйте своїм життям і здоров'ям! Евакуюйтеся! На прифронтових територіях цивільним перебувати вкрай небезпечно", — додав Кириленко.