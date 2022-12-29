Про це написав у твіттері Олексій Резніков.

"Міни-пастки в мертвих солдатах і братських могилах, м'яких іграшках і дитячих рюкзаках, у школах, лікарнях і квартирах… Це неповний перелік порушень Росією Протоколу ІІ до Конвенції про окремі види звичайної зброї в Україні", - пише Резніков.

Уранці 29 грудня на територіях Київської, Сумської, Миколаївської, Полтавської, Житомирської, Одеської, Львівської областей, а також в Києві, працювали українські сили протиповітряної оборони. Ще в деяких регіонах було чути вибухи.