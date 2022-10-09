Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Росіяни спробували зв’язатися з одним із засновників компанії Baykar defence, яка виробляє знамениті безпілотники "Байрактар", Халюком Байрактаром. Розмова велась від імені українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, відеозображення якого, було створено за допомогою технології deepfake.

Щоправда, замість очікуваної розмови з паном Халюком, росіянам "пощастило" поспілкуватися з не менш фейковим секретарем компанії Baykar. Відтак, і відповідати на питання: "а що ж сталося сьогодні з кримським мостом?"

У ГРУ відзначають низький рівень підготовки російських оперативників, які кількаразово викрили себе під час розмови. У тому числі через незнання правильної вимови сталого вислову "бабине літо", яке вони вимовляли як російське "бабьє лєто".

Метою цієї акції була спроба дискредитація співробітництва між Україною та Туреччиною. У кінці розмови російським оперативникам було повідомлено, що їх викрито, і вони будуть притягнуті до відповідальності.



