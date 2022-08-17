Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована. Ворог залишається на своїх заздалегідь облаштованих рубежах оборони, без суттєвих змін кількісного складу. Намагаючись розвідати боєм стан наших позицій противник силами десантно-штурмового взводу висунувся в напрямку Білої Криниці. Успіху не мав, відступив. Суттєво обмежений нашими діями у просуванні по суходолу, підвищує активність авіаційних та ракетних атак", - йдеться у звіті.

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