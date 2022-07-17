Росіяни у Херсоні налякані та постійно шукають партизанів, - в.о мера
Російська армія тримає в полоні проукраїнських активістів у Херсоні
Про це у ефірі Еспресо розповіла в.о мера Херсона та секретар міськради Галина Лугова.
"Дуже активізувався ворог. Вони дуже бояться, вриваються в домівки, вишукують постійно партизанів і проукраїнських активістів. Дуже багато з них сидить по підвалах, вони піддаються катуванню", - сказала Лугова.
За її словами, ця інформація підтверджена.
"Люди щодня ходять до місць утримання, намагаються з'ясувати місцезнаходження своїх рідних, близьких, на що їм відповідають, що таких немає, але насправді вони там знаходяться і їх катують та намагаються схилити на свій бік, до співпраці. У місті спостерігається і збільшення кількості блокпостів і їх переміщення. Вони налякані, їхня кількість чергувань збільшилась від 6 до 20", - підсумувала в.о мера.
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