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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Мелітополі окупанти спричинили тотальне безробіття і вимагають гроші за виїзд з міста, - мер

У Мелітополі окупанти спричинили тотальне безробіття і вимагають гроші за виїзд з міста, - мер

21 червня, 2022 вiвторок
11:54
війна з Росією Мелітополь

Росіяни у Мелітополі продають "спецперепустки", що дозволяють пересування тимчасово окупованими територіями, а під час перетину російських блокпостів вимагають від водіїв гроші

Про це інформує мер Мелітополя Іван Федоров під час етеру Національного телемарафону.


Зазначається, що російські окупанти придумали чергову корупційну схему, яка полягає у продажі місцевим жителям "спецперепусток". Відтепер під час перетинання російських блокпостів на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя, загарбники вимагають так звані "жовті перепустки" від водіїв вантажних автомобілів.

"Окупанти розробили якісь перепустки, на яких ставлять печатку військової комендатури й продають їх. Ці перепустки дозволяють вільне пересування по тимчасово окупованих територіях", — зазначив мер Мелітополя.

Федоров також розповів, що військові РФ вимагають від людей гроші, якщо ті хочуть виїхати з тимчасово окупованої території.

Під час перетину ворожих блокпостів, побори складають від 300 грн до 3 000 грн з одного автотранспортного засобу.

Крім того, за даними Федорова, окупанти безрезультатно намагаються відновити роботу деяких заводів, у тому числі у Мелітополі та Бердянську. Мер також наголошує, що росіяни захоплюють підприємства, у роботі яких нічого не розуміють. На думку Федорова, це може загрожувати безпеці місцевих жителів.

Унаслідок дій військових РФ, як зазначає міський голова, безробіття на окупованій росіянами території складає 80%.

  • Міський голова Мелітополя заявив, що до міста увійшли сирійські найманці, яких завезли росіяни

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