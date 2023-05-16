Росіяни утримують у Чорному морі ракетоносії з 15 "калібрами"
Після нічної ракетної атаки на Україну, станом на ранок 16 травня, на бойовому чергуванні в морі перебувають російські ракетоносії, споряджені 15 "калібрами"
Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".
Згідно з повідомленням, під час останньої атаки окупанти застосували корабель в Азовському морі, хоч зазвичай вони ведуть обстріл лише з Чорного.
"Корабельне угруповання в Чорному і Азовському морях ворог протягом ночі зменшив до 9 одиниць, водночас наростивши кількість ракетоносіїв. До нічної ракетної атаки підключилися фрегат і малий ракетний корабель у Чорному морі, малий ракетний корабель в Азовському також був задіяний. З урахуванням використаних за ніч ракет загальний сумарний залп "калібрів" наразі складає 15 ракет", - розповіли в ОК "Південь".
Там зазначили, що чотири ракети "Калібр" ППО знищила над Миколаївщиною, ще 5 збили над іншими регіонами. Вродночас рівень ракетної загрози залишається досить високим, наголосили військові.
- Уночі окупанти атакували Київ крилатими та балістичними ракетами, а також безпілотниками.
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