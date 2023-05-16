Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".

Згідно з повідомленням, під час останньої атаки окупанти застосували корабель в Азовському морі, хоч зазвичай вони ведуть обстріл лише з Чорного.

"Корабельне угруповання в Чорному і Азовському морях ворог протягом ночі зменшив до 9 одиниць, водночас наростивши кількість ракетоносіїв. До нічної ракетної атаки підключилися фрегат і малий ракетний корабель у Чорному морі, малий ракетний корабель в Азовському також був задіяний. З урахуванням використаних за ніч ракет загальний сумарний залп "калібрів" наразі складає 15 ракет", - розповіли в ОК "Південь".

Там зазначили, що чотири ракети "Калібр" ППО знищила над Миколаївщиною, ще 5 збили над іншими регіонами. Вродночас рівень ракетної загрози залишається досить високим, наголосили військові.