Про це в ефірі Еспресо сказав член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

"Ми в ці дні збирали інформацію в Криму і вони трохи заспокоїлися. Росіяни продовжують жити в Криму і впевнені в тому, що їх будуть захищати ЗС РФ. Вони впевнені, що російське ППО працює добре. Говорити про те, що вони масово їдуть з Криму - це неправильно", - розповів він.

На його думку, зараз ЗСУ потрібно активізувати такі події, які будуть їх залякувати.

"У них немає інформації про те, що відбувається на материковій частині України, зокрема щодо успіхів ЗСУ. Вони забороняють давати інформацію про події в Україні про те, що відбувається насправді. З іншого боку, вони забороняють ЗМІ в Криму надавати інформацію про вибухи на військових об'єктах. Більшість кримчан отримують інформацію за допомогою телебачення. Багато росіян в Криму зараз заспокоїлись і їхати з Криму поки вони особливо не планують. Треба більше інформувати там людей", - підсумував Барієв.