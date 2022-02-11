Росіяни в зоні ООС поранили українського військового

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.



"Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - повідомляють у штабі.



Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Мар'їнки. Вороги з безпілотника скинули постріл ВОГ-17.



Також в напрямку Невельського російські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї.



У сторону Пісків окупанти били з ручних протитанкових гранатометів.

