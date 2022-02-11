Росіяни в зоні ООС поранили українського військового
У п'ятницю, 11 лютого, російській окупаційні війська в зоні Операції об'єднаних сил три рази порушили режим припинення вогню та поранили українського військового
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
"Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - повідомляють у штабі.
Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Мар'їнки. Вороги з безпілотника скинули постріл ВОГ-17.
Також в напрямку Невельського російські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї.
У сторону Пісків окупанти били з ручних протитанкових гранатометів.
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