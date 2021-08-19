Росіяни в зоні ООС убили українського військового
У середу, 18 серпня, російські війська в районі проведення операції Об'єднаних сил тричі обстріляли українські позиції
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Біля Широкиного загарбники відкривали вогонь із заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів.
Неподалік Водяного, що на Приазов'ї, окупанти обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Опитного росіяни вели вогонь із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів.
18 серпня бойових втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
З початку доби 19 серпня станом на 7:00 окупанти тричі порушили режим припинення вогню.
У напрямку Новоолександрівки росіяни вели вогонь зі стрілецької зброї.
Біля Кримського загарбники обстріляли українські позиції зі 120-мм мінометів.
Поблизу Нью-Йорку окупанти били зі станкових протитанкових гранатометів.
19 серпня у результаті ворожого обстрілу один український військовий загинув.
Бійці ООС відповіли на російські обстріли вогнем.
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