Росіяни в зоні ООС убили українського військового

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Біля Широкиного загарбники відкривали вогонь із заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів.



Неподалік Водяного, що на Приазов'ї, окупанти обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.



Поблизу Опитного росіяни вели вогонь із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів.



18 серпня бойових втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.



З початку доби 19 серпня станом на 7:00 окупанти тричі порушили режим припинення вогню.



У напрямку Новоолександрівки росіяни вели вогонь зі стрілецької зброї.



Біля Кримського загарбники обстріляли українські позиції зі 120-мм мінометів.



Поблизу Нью-Йорку окупанти били зі станкових протитанкових гранатометів.



19 серпня у результаті ворожого обстрілу один український військовий загинув.



Бійці ООС відповіли на російські обстріли вогнем.

