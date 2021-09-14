Росіяни в зоні ООС убили українського військового
У понеділок, 13 вересня, російські війська у районі проведення операції Об'єднаних сил 12 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.
У районі Зайцевого окупанти обстріляли українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Верхньоторецького загарбники били із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів.
У напрямку Нью-Йорку росіяни відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем.
Неподалік Золотого-4 російські військові стріляли з ручних протитанкових гранатометів.
У районі Катеринівки окупанти застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Поблизу Новоолександрівки загарбники тричі здійснювали обстріли українських позицій із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік Причепилівки росіяни двічі стріляли з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів.
У напрямку населеного пункту Попасна противник двічі вів вогонь із великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.
У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.
На обстріли з боку окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь.
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