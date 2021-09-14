Росіяни в зоні ООС убили українського військового

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.



У районі Зайцевого окупанти обстріляли українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.



Поблизу Верхньоторецького загарбники били із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів.



У напрямку Нью-Йорку росіяни відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем.



Неподалік Золотого-4 російські військові стріляли з ручних протитанкових гранатометів.



У районі Катеринівки окупанти застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.



Поблизу Новоолександрівки загарбники тричі здійснювали обстріли українських позицій із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Неподалік Причепилівки росіяни двічі стріляли з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів.



У напрямку населеного пункту Попасна противник двічі вів вогонь із великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.



У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.



На обстріли з боку окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь.