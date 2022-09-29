Росіяни вбили 396 дітей і поранили понад 779 за час повномасштабної війни проти України
Окупанти вбили 396 дітей, понад 779 поранили та пошкодили 2,5 тис. закладів освіти від початку повномасштабного вторгнення в Україну
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 29 вересня 2022 року більше ніж 1175 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 396 дітей загинуло та понад 779 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - наголосили ювенальні прокурори.
Ці дані не остаточні, тому що в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх продовжують встановлювати.
Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області - 402, Харківській - 232, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 28.
У Дніпрі в ніч на 29 вересня окупанти одну дитину вбили, ще одну поранили.
У Бахмуті на Донеччині 28 вересня від російського обстрілу отримав поранення 17-річний хлопець.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2,5 тис. закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю", - зауважили в Офісі генпрокурора.
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