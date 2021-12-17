Росіяни вбили бійця ООС, ще одного поранено
У четве, 16 грудня, російські окупаційні війська в районі Операції об'єднаних сил 5 разів порушили режиму припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У бік Новолуганського загарбники били зі стрілецької зброї.
Біля Пісків окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Золотого-4 і Травневого ворог обстріляв українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.
У районі Павлопіля росіяни відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один - зазнав поранення. Пораненого госпіталізовано, стан його здоров'я задовільний.
Українські військові відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
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