Росіяни вбили бійця ООС, ще одного поранено

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



У бік Новолуганського загарбники били зі стрілецької зброї.



Біля Пісків окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.



Поблизу Золотого-4 і Травневого ворог обстріляв українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.



У районі Павлопіля росіяни відкривали вогонь зі стрілецької зброї.



Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один - зазнав поранення. Пораненого госпіталізовано, стан його здоров'я задовільний.



Українські військові відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

