Росіяни вбили двох і поранили трьох людей, обстрілявши Нікопольщину з артилерії

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни обстріляли Червоногригорівську громаду, що розташована на Нікопольщині. Внаслідок атаки загинули 32-річний і 41-річний чоловіки. Ще троє - поранені

"У громаді ворог понівечив транспортне підприємство. Пошкоджені триповерхівка та 7 приватних будинків. А ще – господарські споруди, гараж, авто та лінії електропередач. Наслідки атак ще уточнюються", - додав Лисак.