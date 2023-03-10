Росіяни вбили двох і поранили трьох людей, обстрілявши Нікопольщину з артилерії
У п'ятницю, 10 березня, внаслідок російського обстрілу на Нікопольщині загинули двоє чоловіків
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Росіяни обстріляли Червоногригорівську громаду, що розташована на Нікопольщині. Внаслідок атаки загинули 32-річний і 41-річний чоловіки. Ще троє - поранені
"У громаді ворог понівечив транспортне підприємство. Пошкоджені триповерхівка та 7 приватних будинків. А ще – господарські споруди, гараж, авто та лінії електропередач. Наслідки атак ще уточнюються", - додав Лисак.
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