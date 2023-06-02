Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Зазначається, що росіяни атакували багатоповерховий будинок у селищі Комишувасі.

Унаслідок обстрілу загинули дві жінки 44 та 77 років. Також 4 людини отримали поранення - жінки 41, 84 та 87 років, а також 21-річний чоловік. За словами очільника, постраждалих оперативно доставили в медичний заклад.