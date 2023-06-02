Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Комишувасі: двоє загиблих, четверо поранених
Російські військові атакували багатоповерхівку в Комишувасі Запорізької області. Унаслідок обстрілу двоє людей загинуло, ще четверо отримали поранення
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Зазначається, що росіяни атакували багатоповерховий будинок у селищі Комишувасі.
Унаслідок обстрілу загинули дві жінки 44 та 77 років. Також 4 людини отримали поранення - жінки 41, 84 та 87 років, а також 21-річний чоловік. За словами очільника, постраждалих оперативно доставили в медичний заклад.
- Нагадаємо, минулої доби росіяни завдали 111 ударів по 22 містах і селах Запорізької області. Унаслідок обстрілу загинув чоловік, ще 2 людини поранені.
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