Росіяни вдарили по Іванівці на Херсонщині: двоє людей поранені
Російська окупаційна армія у суботу, 28 жовтня, обстріляла селище Іванівку Херсонської області, внаслідок чого двоє людей зазнали поранень
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Зазначається, що по селищу Іванівка Генічеського району окупанти вдарили близько 12:30.
"Поранення отримав 40-річний чоловік та 60-річна жінка. Їх доставили до медзакладу. Лікарі проводять обстеження та надають потерпілим допомогу", - розповіли в ОВА.
- Уранці того ж дня у Херсоні було чутно звуки вибухів. Російські окупанти обстріляли місто, унаслідок чого поранено місцеву жительку та пошкоджено будинки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.3 Купівля 37.3Продаж 37.99
- EUR Купівля 39.45Продаж 40.49
- Актуальне
- Важливе