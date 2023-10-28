Росіяни вдарили по Іванівці на Херсонщині: двоє людей поранені

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Зазначається, що по селищу Іванівка Генічеського району окупанти вдарили близько 12:30.

"Поранення отримав 40-річний чоловік та 60-річна жінка. Їх доставили до медзакладу. Лікарі проводять обстеження та надають потерпілим допомогу", - розповіли в ОВА.