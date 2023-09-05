Росіяни вдарили по Іванівці на Херсонщині: поранено двох жінок

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За попередньою інформацією, Іванівку Бериславського району обстріляли з мінометів. Травми отримали дві жінки 53 і 73 років, які під час обстрілу перебували на подвір’ях своїх будинків.

"Обох у стані середньої важкості госпіталізували. У постраждалих - мінно-вибухові травми, поранення грудних клітин, кінцівок", - йдеться у повідомленні.