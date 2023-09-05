Росіяни вдарили по Іванівці на Херсонщині: поранено двох жінок
Російські терористи у вівторок, 5 вересня, атакували селище Іванівка Херсонської області, внаслідок чого поранень зазнали двоє жінок
Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За попередньою інформацією, Іванівку Бериславського району обстріляли з мінометів. Травми отримали дві жінки 53 і 73 років, які під час обстрілу перебували на подвір’ях своїх будинків.
"Обох у стані середньої важкості госпіталізували. У постраждалих - мінно-вибухові травми, поранення грудних клітин, кінцівок", - йдеться у повідомленні.
- 3 вересня російська армія завдала удару. удару по селищу Сонячному Херсонської області. Внаслідок російського обстрілу поранення отримала 11-річна дитина.
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