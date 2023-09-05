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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни вдарили по Іванівці на Херсонщині: поранено двох жінок

Росіяни вдарили по Іванівці на Херсонщині: поранено двох жінок

5 вересня, 2023 вiвторок
14:50
Війна з Росією обстрілял Херсонщини

Російські терористи у вівторок, 5 вересня, атакували селище Іванівка Херсонської області, внаслідок чого поранень зазнали двоє жінок

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

За попередньою інформацією, Іванівку Бериславського району обстріляли з мінометів. Травми отримали дві жінки 53 і 73 років, які під час обстрілу перебували на подвір’ях своїх будинків. 

"Обох у стані середньої важкості госпіталізували. У постраждалих - мінно-вибухові травми, поранення грудних клітин, кінцівок", - йдеться у повідомленні. 

  • 3 вересня російська армія завдала удару. удару по селищу Сонячному Херсонської області. Внаслідок російського обстрілу поранення отримала 11-річна дитина. 
Україна
російська армія
Херсонщина
окупанти
воєнні злочини Росії
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