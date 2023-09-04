Росіяни обстріляли Херсонщину: поранено дитину
У неділю, 3 вересня, російські терористи завдали удару по селищу Сонячному Херсонської області. Внаслідок російського обстрілу поранення отримала 11-річна дитина
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що у селищі Сонячне Херсонської громади під удар ворога потрапив 11-річний хлопчик.
У стані середньо тяжкості потерпілого доставили до лікарні. Лікарі діагностували у нього мінно-вибухову травму, а також поранення ніг.
Голова ОВА додав, що медики роблять все можливе, аби вберегти дитяче життя та здоровʼя.
- Також російська окупаційна армія у суботу, 2 вересня, вдарила керованими авіабомбами по Одрадокам’янці Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік та ще двоє людей зазнали поранень.
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