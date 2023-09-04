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Росіяни обстріляли Херсонщину: поранено дитину

4 вересня, 2023 понедiлок
13:38
Війна з Росією діти, дитина лікарня

У неділю, 3 вересня, російські терористи завдали удару по селищу Сонячному Херсонської області. Внаслідок російського обстрілу поранення отримала 11-річна дитина

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що у селищі Сонячне Херсонської громади під удар ворога потрапив 11-річний хлопчик.

У стані середньо тяжкості потерпілого доставили до лікарні. Лікарі діагностували у нього мінно-вибухову травму, а також поранення ніг. 

Голова ОВА додав, що медики роблять все можливе, аби вберегти дитяче життя та здоровʼя.

  • Також російська окупаційна армія у суботу, 2 вересня, вдарила керованими авіабомбами по Одрадокам’янці Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік та ще двоє людей зазнали поранень.
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окупанти
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