Росіяни обстріляли Херсонщину: поранено дитину

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що у селищі Сонячне Херсонської громади під удар ворога потрапив 11-річний хлопчик.

У стані середньо тяжкості потерпілого доставили до лікарні. Лікарі діагностували у нього мінно-вибухову травму, а також поранення ніг.

Голова ОВА додав, що медики роблять все можливе, аби вберегти дитяче життя та здоровʼя.