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Росіяни вдарили по Одещині чотирма крилатими ракетами зі стратегічної авіації

7 травня, 2022 субота
13:56
війна з Росією

У суботу, 7 травня, російські окупанти завдали по Одеській області ракетного удару із застосуванням стратегічної авіації

Про це повідомляє Одеська міська рада у telegram.  

За офіційною інформацією оперативного командування "Південь" по Одещині завдано ракетного удару чотирма крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації.

"Ворог продовжує не тільки фізичне руйнування інфраструктури регіону, а й психологічний тиск на цивільне населення. Українська нація - незламна: постраждалих немає, пошкодження інфраструктури відбудуємо. Дотримуйтесь норм безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, не піддавайтесь паніці, не заважайте Збройним Силам та Силам оборони виконувати свої задачі", - закликали у міськраді. 

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Одеса
Одеська область
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Одеська міська рада
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