Росіяни вдарили по Одещині чотирма крилатими ракетами зі стратегічної авіації
У суботу, 7 травня, російські окупанти завдали по Одеській області ракетного удару із застосуванням стратегічної авіації
Про це повідомляє Одеська міська рада у telegram.
За офіційною інформацією оперативного командування "Південь" по Одещині завдано ракетного удару чотирма крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації.
"Ворог продовжує не тільки фізичне руйнування інфраструктури регіону, а й психологічний тиск на цивільне населення. Українська нація - незламна: постраждалих немає, пошкодження інфраструктури відбудуємо. Дотримуйтесь норм безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, не піддавайтесь паніці, не заважайте Збройним Силам та Силам оборони виконувати свої задачі", - закликали у міськраді.
- 26 квітня Одещину атакували три крилаті ракети та пошкодили міст через Дністровський лиман.
- 27 квітня росіяни повторно скинули ракети на міст через Дністровський лиман.
- 2 травня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по мосту через Дністровський лиман в Одеській області.
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