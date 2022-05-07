Росіяни вдарили по Одещині чотирма крилатими ракетами зі стратегічної авіації

Про це повідомляє Одеська міська рада у telegram.

За офіційною інформацією оперативного командування "Південь" по Одещині завдано ракетного удару чотирма крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації.

"Ворог продовжує не тільки фізичне руйнування інфраструктури регіону, а й психологічний тиск на цивільне населення. Українська нація - незламна: постраждалих немає, пошкодження інфраструктури відбудуємо. Дотримуйтесь норм безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, не піддавайтесь паніці, не заважайте Збройним Силам та Силам оборони виконувати свої задачі", - закликали у міськраді.

26 квітня Одещину атакували три крилаті ракети та пошкодили міст через Дністровський лиман.

27 квітня росіяни повторно скинули ракети на міст через Дністровський лиман.

2 травня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по мосту через Дністровський лиман в Одеській області.

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