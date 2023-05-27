Росіяни вдарили по Степногірску на Запоріжжі: двоє поранених

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Зазначається, що росіяни обстріляли Степногірськ з "градів". Влучили у житловий сектор.

Унаслідок обстрілу отримав поранення 65-річний чоловік, який йшов вулицею. Інший чоловік зараз у важкому стані. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Малашко додав, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків влучання.