Росіяни вдарили по Степногірску на Запоріжжі: двоє поранених
Російські військові 27 травня обстріляли Степногірськ Запорізької області. Унаслідок обстрілу постраждало два місцевих жителі
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Зазначається, що росіяни обстріляли Степногірськ з "градів". Влучили у житловий сектор.
Унаслідок обстрілу отримав поранення 65-річний чоловік, який йшов вулицею. Інший чоловік зараз у важкому стані. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
Малашко додав, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків влучання.
- Нагадаємо, 26 травня російська окупаційна армія обстріляла з артилерії Гуляйполе Запорізької області, внаслідок чого дістали поранення дві жінки.
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