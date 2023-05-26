Окупанти вдарили по Гуляйполю на Запоріжжі: поранено двох жінок
Удень 26 травня російська окупаційна армія обстріляла з артилерії Гуляйполе Запорізької області, внаслідок чого дістали поранення дві жінки
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Ворог ударив артилерією по цивільному сектору: зруйновано житлові будинки та господарчі споруди. Наразі двом жінкам 47 та 62 років, яких витягли з-під завалів, надається медична допомога", - написав він.
Чиновник зазначив, що нині фахівці працюють над ліквідацією наслідків удару.
- Удень 26 травня окупанти завдали ракетного удару по поліклініці в Дніпрі.
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