Окупанти вдарили по Гуляйполю на Запоріжжі: поранено двох жінок

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог ударив артилерією по цивільному сектору: зруйновано житлові будинки та господарчі споруди. Наразі двом жінкам 47 та 62 років, яких витягли з-під завалів, надається медична допомога", - написав він.



Чиновник зазначив, що нині фахівці працюють над ліквідацією наслідків удару.