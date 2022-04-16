Росіяни вдарили по центральному району Харкова ракетою, одна людина загинула, 18 - поранено
У суботу, 16 квітня, внаслідок ракетного удару по одному з центральних районів Харкова одна людина загинула, ще 18 осіб госпіталізовано через поранення
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у telegram.
За його словами, сьогодні в один із центральних районів Харкова влучила ракета окупантів.
"18 людей травмовані та госпіталізовані до медичних закладів. На жаль, одна людина загинула на місці. Зараз рятувальники працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки", - написав Синєгубов.
Він попросив жителів міста бути вкрай обережними.
"Як бачимо, ворог збільшив інтенсивність атак на житлові квартали. Не нехтуйте сигналами тривоги", - закликав Синєгубов.
- 15 квітня у Харкові окупанти обстріляли район ХТЗ, загинуло 8 людей, 42 людини було поранено.
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