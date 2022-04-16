Росіяни вдарили по центральному району Харкова ракетою, одна людина загинула, 18 - поранено

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у telegram.

За його словами, сьогодні в один із центральних районів Харкова влучила ракета окупантів.

"18 людей травмовані та госпіталізовані до медичних закладів. На жаль, одна людина загинула на місці. Зараз рятувальники працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки", - написав Синєгубов.

Він попросив жителів міста бути вкрай обережними.

"Як бачимо, ворог збільшив інтенсивність атак на житлові квартали. Не нехтуйте сигналами тривоги", - закликав Синєгубов.