У Харкові окупанти обстріляли район ХТЗ, загинуло 8 людей, ще 42 людини поранено, - директор департаменту ОДА

Про це повідомив директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов у коментарі Суспільному.



Внаслідок обстрілу житлового району загинуло 8 людей, поранено 42 людини. Серед поранених - 9 дітей та 33 дорослих.



За даними голови ОВА Олега Синєгубова, серед загиблих є 7-місячна дитина.



Мер міста Ігор Терехов у ефірі телемарафону заявив, що також пошкоджена міська стоматологічна поліклініка. Там не було пацієнтів.



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