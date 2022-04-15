У Харкові окупанти обстріляли район ХТЗ, загинуло 8 людей, ще 42 людини поранено, - директор департаменту ОДА
15 квітня у Харкові росіяни обстріляли житловий район ХТЗ
Про це повідомив директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов у коментарі Суспільному.
Внаслідок обстрілу житлового району загинуло 8 людей, поранено 42 людини. Серед поранених - 9 дітей та 33 дорослих.
За даними голови ОВА Олега Синєгубова, серед загиблих є 7-місячна дитина.
Мер міста Ігор Терехов у ефірі телемарафону заявив, що також пошкоджена міська стоматологічна поліклініка. Там не було пацієнтів.
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