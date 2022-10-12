Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

Під час російського обстрілу на центральному ринку перебувало багато людей. Унаслідок ворожого удару щонайменше 7 із них загинуло, ще 8 отримали поранення.

"У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки - тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших. У цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони "воюють" із беззбройними цивільними", - наголосив голова ОВА.

Павло Кириленко закликав мешканців Донеччини евакуюватися.

11 жовтня на Донеччині окупанти вбили 6 мирних мешканців, поранили одного.

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