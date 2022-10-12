Росіяни вдарили по центральному ринку Авдіївки на Донеччині: 7 людей загинуло, ще 8 постраждали
На Донеччині 12 жовтня окупанти завдали удару по центральному ринку Авдіївки, убили 7 людей, іще 8 поранили. В ОВА закликали евакуюватися
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
Під час російського обстрілу на центральному ринку перебувало багато людей. Унаслідок ворожого удару щонайменше 7 із них загинуло, ще 8 отримали поранення.
"У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки - тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших. У цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони "воюють" із беззбройними цивільними", - наголосив голова ОВА.
Павло Кириленко закликав мешканців Донеччини евакуюватися.
- 11 жовтня на Донеччині окупанти вбили 6 мирних мешканців, поранили одного.
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