Росіяни вдарили ракетами по Лозовій на Харківщині: поранено 7 людей, у тому числі дитина
20 травня, близько 15:00, російські ракети влучили по місту Лозова у Харківській області. Наразі триває гасіння пожежі та розбір завалів. Відомо, що семеро людей, серед яких 11-річна дитина, поранені
Про це інформує у телеграмі Суспільне.Харків, з посиланням на директора Центру екстреної меддопомоги Віктора Забашту.
"Щонайменше семеро людей, серед яких 11-річна дитина, поранені внаслідок ракетного удару по Лозовій на Харківщині. Снаряд влучив в одну з будівель близько 15:00. Триває гасіння пожежі та розбір завалів", – повідомив Забашта.
- 20 травня внаслідок потрапляння російської ракети спалахнули гаражні бокси у селищі Мала Данилівка Харківської області.
- Вопродовж 19 травня російські окупанти продовжували обстрілювати райони Харківщини. У селі Циркуни загинув 64-річний чоловік.
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