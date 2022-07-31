Росіяни вдарили ракетою по Одеському району
По території однієї з громад Одеського району ввечері у неділю, 31 липня 2022 року, завданого ракетного удару
Про це повідомили у Facebook Одеської районної державної адміністрації.
"Влучено в кар'єр", - зазначили в РДА.
Інформація щодо постраждалих уточнюється
- 23 липня російські війська завдали масованого ракетного удару по Одесі.
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