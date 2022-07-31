Росіяни вдарили ракетою по Одеському району

Про це повідомили у Facebook Одеської районної державної адміністрації.

"Влучено в кар'єр", - зазначили в РДА.

Інформація щодо постраждалих уточнюється

23 липня російські війська завдали масованого ракетного удару по Одесі.

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