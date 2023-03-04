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Росіяни вдень обстріляли Херсонщину: є загиблий, пошкоджено Будинок культури

4 березня, 2023 субота
20:06
війна з Росією обстріл Херсонщина

Удень 4 березня загарбницька армія завдала удару по Херсонщині, унаслідок чого загинув 57-річний чоловік

Про це повідомили в Херсонській ОДА.

Під ворожий удар потрапило село Львове Тягинської тергромади. Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька домівок мирних мешканців та Будинок культури.

Також 57-річний чоловік дістав осколкове поранення грудної клітини. Він загинув у власному будинку.

  • 4 березня російська армія завдала удару по селу Мар'ївка Запорізької області, яке розташоване на правому березі Дніпра. Унаслідок цього пошкоджено будинки.
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
Військові новини
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