Про це повідомили в Херсонській ОДА.

Під ворожий удар потрапило село Львове Тягинської тергромади. Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька домівок мирних мешканців та Будинок культури.

Також 57-річний чоловік дістав осколкове поранення грудної клітини. Він загинув у власному будинку.