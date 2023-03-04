Росіяни вдень обстріляли Херсонщину: є загиблий, пошкоджено Будинок культури
Удень 4 березня загарбницька армія завдала удару по Херсонщині, унаслідок чого загинув 57-річний чоловік
Про це повідомили в Херсонській ОДА.
Під ворожий удар потрапило село Львове Тягинської тергромади. Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька домівок мирних мешканців та Будинок культури.
Також 57-річний чоловік дістав осколкове поранення грудної клітини. Він загинув у власному будинку.
- 4 березня російська армія завдала удару по селу Мар'ївка Запорізької області, яке розташоване на правому березі Дніпра. Унаслідок цього пошкоджено будинки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.41
Купівля 38.41Продаж 39.31
-
EUR
Купівля 40.21Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе