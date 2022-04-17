Росіяни вдень обстріляли центр Харкова. 5 людей загинуло, 13 поранено, - "Суспільне"
Унаслідок артобстрілу росіянами центральних районів Харкова загинуло 5 людей, ще 13 поранено
Про це повідомляє "Суспільне".
За попередніми даними, 17 квітня близько 13:30 та 14:00 російські війська здійснили артобстріл центральних районів Харкова.
"Суспільне" зазначає, що росіяни випустили на місто снаряди з реактивних систем залпового вогню.
Унаслідок обстрілів було пошкоджено житлові та адміністративні будівлі, у місті пожежі.
Крім того, за попередньою інформацією, яку надав директор департаменту охорони здоров’я Обласної військової адміністрації Максим Хаустов, станом на 15:00 відомо про уже п'ятьох загиблих. Ще 13 людей поранено.
- Нагадаємо, що за повідомленням голови Харківської ОДА, за попередню добу у Харкові було 23 обстріли та ракетний удар, є постраждалі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе