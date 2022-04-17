Росіяни вдень обстріляли центр Харкова. 5 людей загинуло, 13 поранено, - "Суспільне"

Про це повідомляє "Суспільне".



За попередніми даними, 17 квітня близько 13:30 та 14:00 російські війська здійснили артобстріл центральних районів Харкова.



"Суспільне" зазначає, що росіяни випустили на місто снаряди з реактивних систем залпового вогню.



Унаслідок обстрілів було пошкоджено житлові та адміністративні будівлі, у місті пожежі.



Крім того, за попередньою інформацією, яку надав директор департаменту охорони здоров’я Обласної військової адміністрації Максим Хаустов, станом на 15:00 відомо про уже п'ятьох загиблих. Ще 13 людей поранено.





Нагадаємо, що за повідомленням голови Харківської ОДА, за попередню добу у Харкові було 23 обстріли та ракетний удар, є постраждалі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb