За добу у Харкові було 23 обстріли та ракетний удар. Загинули троє цивільних, 31 – поранений, - голова ОВА

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"За минулу добу російські окупаційні війська нанесли 23 артилерійських, мінометних, РСЗВ - обстрілів по районах Північної Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, центру міста, ХТЗ, Дергачах. Та 1 ракетний удар", - йдеться у повідомленні.



Очільник ОВА повідомив, що при розмінуванні російських касетних боєприпасів під Харковом підірвалися 3 саперів, ще 4 травмувались.



"Загалом за добу внаслідок обстрілів росіян поранені 31 особа, з них - 4 дітей. Загинули - 3 цивільних. Ворог не може підступитися до Харкова, наші ЗСУ тримають міцно позиції, по деяких напрямках просуваються вперед. Тому росіяни вдаються до ганебних обстрілів житлових кварталів", - додав Синєгубов.



Очільник області вкотре закликав мешканців області без нагальної потреби не перебувати на вулицях.



Нагадаємо, голова Харківської ОВА закликав населення Ізюмського напрямку евакуюватись.