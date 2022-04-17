Голова Харківської ОВА закликав населення Ізюмського напрямку евакуюватись

Своє звернення голова Харківської ОВА Олег Синєгубов опублікував у Telegram.



"Ми вживаємо заходів безпеки, змінюємо маршрути. Із Лозової та Барвінкового, що на Ізюмському напрямку, виїхали майже 40 тисяч людей. Ми закликаємо прислухатися до офіційних повідомлень влади та евакуйовуватися. Ми неодноразово ініціювали відкриття “зелених коридорів” із Ізюма та населених пунктів, що поряд, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією. Але, на жаль, погоджень від росіян не отримували. Щодо Харкова: на сьогодні проводити евакуацію в місті підстав немає", - йдеться у повідомленні.





16 квітня стало відомо, що в Чугуєві Харківської області зруйновано або пошкоджено понад 40 багатоквартирних будинків та більш ніж 300 приватних будинків.

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