У звільнений Чугуїв на Харківщині почали повертатися люди, - очільник ОВА
У Чугуєві Харківської області зруйновано або пошкоджено понад 40 багатоквартирних будинків та більш ніж 300 приватних будинків
Про це написав у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Люди, які виїхали в перші тижні війни, повертаються. У цей час комунальники відновили електропостачання для більш ніж 5 тисяч жителів селища Малинівка. У селі Кам'яна Яруга, де проживає більше 2 тисяч людей, відновили газопостачання. Деякі населені пункти поки що забезпечують генераторами", - зазначив він.
Синєгубов додав, що в районі функціонує гуманітарний хаб, куди доставили десятки тонн вантажів із продуктами харчування та найнеобхіднішим.
"У Чугуєві зруйновано або пошкоджено більше 40 багатоквартирних будинків та більше 300 помешкань приватного сектору. Зруйновані заклади освіти, культури, мости, пошкоджена дамба на Печенізькому водосховищі", - зазначив голова ОВА.
- Сили оборони України звільнили Чугуїв 7 березня.
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