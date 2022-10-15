Росіяни вдруге за добу вдарили ракетами по Запоріжжю
Окупанти зранку 15 жовтня завдали ракетного удару по Запоріжжю. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюють
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.
"Увага! Ракетна атака ворога по обласному центру. Прямуйте до укриттів. Бережіть себе!" - наголосив він.
Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв додав у телеграмі, що інформацію про постраждалих і руйнування внаслідок російської атаки уточнюють.
Повітряну тривогу в місті оголосили приблизно о 5:34. Близько 5:50 повідомили про обстріл Запоріжжя.
- Уночі 15 жовтня росіяни атакували Запоріжжя дронами-камікадзе. Унаслідок обстрілу постраждали об'єкти інфраструктури, спалахнула пожежа.
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