Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.

"Увага! Ракетна атака ворога по обласному центру. Прямуйте до укриттів. Бережіть себе!" - наголосив він.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв додав у телеграмі, що інформацію про постраждалих і руйнування внаслідок російської атаки уточнюють.

Повітряну тривогу в місті оголосили приблизно о 5:34. Близько 5:50 повідомили про обстріл Запоріжжя.

Уночі 15 жовтня росіяни атакували Запоріжжя дронами-камікадзе. Унаслідок обстрілу постраждали об'єкти інфраструктури, спалахнула пожежа.

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